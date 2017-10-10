Каталонцы открывают банковские счета за пределами региона

Число каталонцев, которые открывают счёта в банках за пределами Каталонии, с каждым днём растёт на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Как сообщает портал 20 minutos со ссылкой на источники в финансовых учреждениях, в соседних с Каталонией автономных областях, в частности, в банках Фраги (Уэска), или Винароса (Кастельон), на протяжении нескольких дней наблюдаются большие очереди из желающих открыть счёт. Кроме того, значительное количество операций по переводу денежных средств совершается через интернет.

В каталонские банки всё чаще обращаются обеспокоенные местные жители с вопросом о том, как может повлиять отделение от Испании на их ипотечные кредиты. Финансовые учреждения, в свою очередь, заверяют клиентов, что условия ипотеки не изменятся. Министр экономики Испании Луис де Гиндос также попытался успокоить каталонцев, заявив, что клиентам каталонских банков нечего бояться, поскольку эти банки также являются и испанскими, и европейскими.

Два крупных каталонских банка CaixaBank и Banco Sabadell на минувшей неделе приняли решение о переносе головных офисов в Валенсию и Аликанте, соответственно, для того чтобы при любом исходе заручиться гарантиями Европейского Центрального Банка.