Испанским магазинам предложили брать деньги за примерку одежды

В совете по экономике и финансам Кастилии и Леона предложили магазинам одежды брать деньги за примерку, чтобы избежать ситуаций, когда, вернувшись из магазина, клиенты покупают ту же модель в Интернете.

С такой инициативой выступила советница Мария дель Пилар дель Ольмо по завершении Отраслевой конференции по торговле, на которой региональные власти договорились с министром промышленности, торговли и туризма Рейес Марото о создании Обсерватории по торговле, чтобы бороться с вызовами, с которыми сталкиваются традиционные магазины на фоне роста онлайн-продаж.

По словам советницы, пришло время для «мотивирующих», «революционных», «инновационных» идей, которые придадут веса небольшим торговым точкам, которые конкурируют с крупными многонациональными компаниями, активно продвигающими электронную торговлю.

С другой стороны, чиновница отметила, что идея с платной примеркой – всего лишь предложение и его нужно будет обсуждать на будущих рабочих заседаниях. Она считает, что это один из примеров того, как нужно менять привычки молодых потребителей и привлекать их в традиционные магазины.