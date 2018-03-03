Испанский Vodafone будет продавать анонимные данные клиентов

Компания Vodafone запустила в Испании сервис по сбору и анализу данных, ориентированный на предприятия и госучреждения.

Новая платформа была представлена на выставке Mobile World Congress, проходящей в Барселоне. Компания отмечает, что сервис был создан, чтобы удовлетворить спрос различных организаций, которые нуждаются в технологичных решениях для анализа данных в целях повышения качества предоставляемых ими услуг.

Сервис предполагает сбор анонимных данных о местоположении мобильных устройств, включая посещённые пользователями места и время пребывания в них, а также сведения о продолжительности телефонных разговоров, посещённых сайтах и использованных приложениях. На основе полученной информации компании смогут сформировать представление о тех или иных тенденциях и соответствующую стратегию.

В Vodafone подчёркивают, что процесс обработки данных с помощью нового сервиса полностью соответствует действующему законодательству о защите личных данных.

Первым клиентом стала компания JBL, работающая в сфере недвижимости. Тарифы на эту услугу варьируются от 1 до 1,5 тысяч евро в месяц.