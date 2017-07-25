Испанский стартап в Амстердаме: приложение для аренды велосипедов и лодок

Создатели приложения Гонсало де Веласко и Энрике Кресо рассказали, что в Амстердаме, единственном городе мира, где работает специализированный совет по вопросам, связанным с велосипедами, насчитывается более 860 000 подобных транспортных средств, 47% из которых практически не используются. Помимо этого, к берегам городских каналов пришвартовано более 8 000 лодок. Разработчкии программы провели предварительное исследование и пришли к выводу, что 53% владельцев велосипедов и 29% владельцев лодок готовы сдавать их напрокат.

За несколько месяцев своего существования сообщество Movby заметно увеличилось: каждый день к платформе присоединяются десятки новых пользователей и около пяти владельцев средств передвижения. Проект, созданный Гонсало де Веласко в 2016 году, привлек внимание частных компаний и государственных учреждений, в том числе мэрии Амстердама. Сейчас инициатива спонсируется за счет нескольких планов финансирования, а ее создатели ведут переговоры с представителями других европейских городов о запуске своего проекта.