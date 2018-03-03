Испанские синоптики будут брать по 50 евро с религиозных братств за прогнозы погоды

Соответствующие уведомления от имени агентства получили братства и другие религиозные группы, которые принимают участие в мероприятиях по случаю Страстной недели и запрашивают информацию о погоде в разные промежутки времени. Метеорологи отмечают, что эта мера соответствует принятому в 2015 году законодательству.

В Вальядолиде, где шествия Страстной недели носят статус мероприятия, представляющего международный туристический интерес, Совет братств в целях экономии средств принял решение сделать централизованный запрос на подробный прогноз погоды и распространить его среди всех религиозных групп.