Испанские программисты представили новое приложение для поиска ближайших террас

Любители трапез под открытым небом смогут найти ближайшие бары и рестораyы с террасами с помощью нового приложения Busca tu terraza, сообщают информационные агентства Испании. Программа, разработанная компанией Evidentia Marketing совместно с Grupo Alianza Premium, доступна для платформ Android и iOs и работает за счет технологии опредления местоположения. Она также позволяет связаться по телефону с выбранным заведением и ознакомиться со схемой пути к нему. Кроме того, пользователи смогут добавить те или иные террасы в список любимых.

"В стране, где так развита культура террас, подобное приложение может быть очень полезно. С помощью одного клика вы сможете найти террасу, получить все необходимые сведения о ней, контактный телефон и схему проезда", - рассказал инженер и один из соавторов проекта Рикардо Рамирес.

Программа работает во всех городах Испании, и ее реестр будет постепенно расширяться по мере скачивания программы пользователями и добавления их любимых заведений в список фаворитов. Кроме того, если того или иного бара или ресторана в нем не окажется, гости смогут направить пожелания о его включении в реестр через профили проекта в социальных сетях Twitter и Instagram.