Испанские предприниматели оптимистично смотрят на развитие своего бизнеса в следующем году

Среди испанских компаний наблюдается более высокая степень оптимизма по поводу развития в бизнеса будущем году, чем в среднем по Европе.

Как выяснилось в результате опроса Eurochambres, в части экспорта ожидания испанцев на 20 процентных пунктов выше среднего показателя по Европейскому союзу.

Итоги исследования показали, что уровень доверия со стороны деловых кругов является положительным во всех странах, где проводился опрос. В Испании он выше среднего по ЕС, а также выше чем в Германии, Италии, Нидерландах или Франции. Наиболее оптимистично в будущее смотрят предприниматели из Финляндии, а самые большие пессимисты – французы.

Исследование включало оценку по четырём критериям: внутренние продажи, продажи на экспорт, занятость и инвестиции. В случае с испанскими компаниями, показатели по всем критериям на следующий год ниже, чем были на 2018. Самое заметное снижение ожиданий наблюдается по показателю продаж по стране – на 15 процентных пунктов.

Что касается занятости, компаний, которые планируют нанять новых работников, оказалось больше, чем тех, кто собирается сократить штат.

Среди аспектов, которые больше всего волнуют бизнес-круги выделяется рост трудовых издержек и нехватка квалифицированных специалистов. Испанские компании больше всего обеспокоены спросом внутри страны.