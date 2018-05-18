Испанские порты играют особую роль на «новом шёлковом пути» из Китая в Европу

Более 18,5 млн тонн грузов прошли через испанские порты на пути из Китая в Европу и обратно.

Испанские порты принимают участие в международной выставке Transport Logistic China, которая проходит в Шанхае 16-18 мая. На испанском стенде на выставке в Шанхае представлены порты Альхесираса, Кадиса, Барселоны, Бильбао, Картахены, Уэльвы, Ферроля, Малаги, Таррагоны, Тенерифе и Валенсии, а также компании Renfe, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Suardíaz, MSC, Hutchison, Cosco и TTI Algeciras.

Как отметил председатель организации Государственных портов Хосе Льорка, возглавляющий испанскую делегацию в Китае, Испания представляет собой «наиболее конкурентоспособную» альтернативу для судоходных компаний, занимающихся перевозкой грузов между Китаем и Европой. По его словам, в испанские порты поступает 40% китайской продукции, следующей в третьи страны не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и на атлантическом побережье Америки. Льорка также сообщил, что наибольшая доля грузов приходится на порты Валенсии и Барселоны.

В рамках международной выставки Испания организовала конференцию «Испанский средиземноморский коридор, важнейший элемент нового шёлкового пути». С 2013 года китайское правительство работает над развитием программы «Новый шёлковый путь», который призван соединить Китай и Европу. При этом для Испании особую роль на этом пути играет Суэцкий канал, а главным конкурентом является Панамский канал.

Коридор грузоперевозок Азия-Европа по объёмам является вторым в мире после Тихоокеанского. На этом направлении поток морских грузоперевозок через испанские порты превысил 46 млн тонн.

Помимо Китая крупнейшими партнёрами Испании в Азии являюются Индия, грузопоток из которой составляет 7,7 млн тонн, Индонезия – 6,9 млн тонн, Корея – 2,8 млн тонн и Япония – 1 млн тонн.