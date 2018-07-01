Испанские компании смогут делать закупки через Amazon

Компания Amazon запустила в Испании новый сервис для организаций Amazon Business, который уже функционирует в США, Германии, Соединённом Королевстве, Франции, Японии, Индии и Италии.

Любая компания, независимо от её размера, может создать профиль в системе Amazon Business, которая предлагает бесплатную доставку, отображение цен с НДС и без него, автоматическое выставление счёта с НДС, многопользовательский режим для аккаунта и возможность отображения внутренних процессов.

Как сообщили в Amazon, услуга открывает компаниям доступ к 250 миллионам продуктов: от ноутбуков и принтеров до мебели и бытовой химии.

Первым клиентом Amazon Business в Испании стала компания Cepsa, в которой отметили возможность оптимизации, упрощения и повышения эффективности процессов закупки.