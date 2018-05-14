Испанские компании дольше других ждут оплату

Испанские компании входят в число организаций с самым продолжительным сроком получения оплаты по контрактам в мире.

В среднем, по данным за 2017 год, выплаты испанским компаниям за оказанные услуги производились в течение 78 дней. При этом, согласно исследования компаний Solunion и Euler Hermes, средний показатель в мире составляет 66 дней. Эксперты также отмечают тенденцию к увеличению сроков оплаты, поскольку прошлогодний результат является самым высоким с 2007 года.

Среди испанских организаций дольше других ждут оплату компании нефтегазового сектора (131 день), строительного сектора (111 дней) и сферы технологий (109 дней). Быстрее всего выплаты поступают в секторе оптовой торговли (20 дней), транспорта (46 дней) и телекоммуникаций (51 день).

Всего в рамках исследования были проанализированы данные по компаниям в 36 странах. В Марокко, Италии и Турций средний срок составляет 83 дня, в Китае достигает 92 дней, а в ЮАР, Дании и Австрии не превышает 50 дней.