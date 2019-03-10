Испанская ЖД-компания Renfe открыла 826 вакансий

Испанская железнодорожная компания Renfe открыла 826 вакансий, из которых 450 - на должность машиниста поезда. Речь идет об одном из самых масштабных наборов в штат за всю историю компании. В 2017 году Renfe наняла 925 сотрудников.

Помимо машинистов, Renfe требуются менеджеры продаж, электрики, айтишники, специалисты по обслуживанию различного оборудования.

Компания стремится омолодить штат своих сотрудников, средний возраст которых сейчас составляет 54 года. Сегодня в Renfe работают 14580 человек.

Ознакомиться с вакансиями можно на сайте Renfe.