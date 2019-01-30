Испанки отмечают рост гендерного неравенства в компаниях

Женщины, занимающие руководящие должности в испанских компаниях, в 2018 году в большей степени ощущали гендерное неравенство, чем годом ранее.

Исследование о гендерном балансе и политике равенства в компаниях ежегодно проводит ESADE Gender Monitor. В прошлом году в опросе приняли участие 500 женщин.

46% респонденток заявило о том, что испытывает затруднения в диалоге с верховным руководством. В 2017 году их доля была меньше и составляла 27%.

Почти 41% отмечает гендерный дисбаланс в заработной плате, что также выше данных за 2017 год, когда на эту проблему указывала треть участниц опроса.

В вопросах признания работы с неравенством столкнулись 34%, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 26%.

Кроме того, 46% респонденток заявили, что сложности в диалоге и несогласие с ценностями, продвигаемыми верховным руководством, являются главными препятствиями для продвижения по службе.

С другой стороны, более 54% опрошенных сообщили, что политика гендерного равенства является частью стратегии компании, хотя 63% считают, что этот вопрос не является приоритетным для организации.