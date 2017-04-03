Испанка Ребека Мингела попала в рейтинг ста мировых молодых лидеров

Единственной представительницей Испании в рейтинге ста молодых мировых лидеров по версии Всемирного экономического форума оказалась Ребека Мингела, сообщает издание 20 Minutos. Составители списка особо отметили ее заслуги в сфере социальных инноваций. Мингела основала базирующуюся в Нью-Йорке компанию Clarity, которая создала автоматизированный цифровой инструмент для инвесторов, позволяющий оценить влияние их проектов с точки зрения равенства, климата, демографических показателей или политики найма.

Предпринимательница закончила Политехнический университет Мадрида по специальности "Инженер телекоммуникаций", параллельно с этим работая в компании IBM. Она также училась в магистратуре в сфере информационных технологий в Университете Штутгарта (Германия) и работала на Siemens и Германский центр авиации и космонавтики. Помимо этого, в течение трех лет Мингела занималась стратегическим консультированием в разных секторах и странах. В 2011 году она получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса и поступила на работу в лондонскую компанию Bain Capital.

В конце 2011 года Ребека основала специализированный сайт Blink, посвященный специальным предложениям гостиничного размещения. Всего за полтора года к ней присоединилось более 3 000 отелей. Впоследствии платформу приобрела компания Groupon. Мингела также занималась вопросами цифровых трансформаций в банке Santander.

Сейчас в качестве члена группы глобальных молодых лидеров ей предстоит делиться знаниями в области искусственного интеллекта и предлагать решения в сфере борьбы с бедностью, предотвращаемыми заболеваниями и изменениями климата.

"Я твердо верю в государственные университеты и сама всегда училась в таких, за исключением Гарварда", - объяснила Мингела. "В Испании есть таланты, однако необходимо гарантировать наличие у студентов востребованных на рынке качеств. Нужно, чтобы образовательные планы учитывали эти параметры, а университеты сотрудничали с частным сектором. Кроме того, крайне важны методы преподавания: занятия сейчас ведутся так же, как и много лет назад, и это необходимо изменить", - считает Ребека.

Мингела также отметила, что восхищается испанскими предпринимателями, так как "открытие своего бизнеса в Европе – задача более сложная, чем в США". Основные трудности связаны с тем, что рынок в регионе не является единым и работать сразу в нескольких государствах непросто: "Завоевывать их приходится по одному", подчеркнула она. Что касается гендерных вопросов, то Ребка считает, что "для появления весомого количества женщин-предпринимательниц необходимы годы и радикальные перемены в менталитете".