Испанию и Францию соединит подводная ЛЭП в Бискайском заливе

Испания, Франция и Португалия достигли договорённости по строительству линии электропередач под водой в Бискайском заливе. С помощью этого масштабного проекта страны Пиренейского полуострова надеются положить конец энергетической изоляции.

Лидеры трёх стран встретились на саммите в Лиссабоне и подписали соглашение о совместном финансировании прокладывания подводной линии протяжённостью 370 км между Францией и Испанией. Европейская комиссия выделит на строительство ЛЭП 578 млн евро, что составляет около 30% бюджета проекта и является беспрецедентным объёмом финансирования энергетического проекта в Евросоюзе.

ЛЭП планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, что позволит удвоить оборот электроэнергии между Францией и Испанией.

Испания и Португалия на протяжении долгого времени призывали покончить с изоляцией двух стран и отсутствием доступа к основным европейским системам передачи электроэнергии и газа.