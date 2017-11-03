Испания впервые попала в тридцатку лучших стран мира для ведения бизнеса

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Business, в котором на основе отчётов аналитиков и международных организаций оценивается бизнес-климат в мире. Согласно докаладу, в Испании существенно улучшились условия для ведения бизнеса.

В рейтинге на 2018 год Испания впервые оказалась в тридцатке лучших, расположившись на 28 строчке из 190. Страна поднялась на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом и на 16 – по сравнению с 2011-м.

Испания обошла в рейтинге таких мировых гигантов, как Франция (31), Швейцария (33), Япония (34) и Италия (46).

Первое место в рейтинге вновь занимает Новая Зеландия, за которой следуют Сингапур и Дания. В первой десятке также Южная Корея, Гонконг, США, Соединённое Королевство, Норвегия, Грузия и Швеция.

Худшими странами для ведения бизнеса названы Йемен, Южный Судан, Венесуэла, Эритрея и Сомали.

Россия заняла в рейтинге 35-е место, поднявшись на пять позиций. Беларусь поднялась с 50-го сразу на 37-е место. А Украина занимает лишь 76-е место. Впрочем, страна несколько улучшила этот показатель, так как в прошлом году занимала 80-ю строчку.