Испания впервые обогнала Италию по ВВП на душу населения

В 2017 году Испания впервые обошла Италию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности.

Согласно обновлённым данным Международного валютного фонда, в Испании ВВП на душу населения составил 38 285 долларов (около 31 023 евро), в то время как в Италии этот показатель оказался на уровне 38 140 долларов (около 30 904 евро).

По оценкам ВМФ, в 2018 году тенденция укрепится. Организация прогнозирует, что к 2019 году ВВП на душу населения в Испании превысит 40 тысяч долларов, а в Италии – составит 39,5 тысяч долларов. Таким образом, разрыв увеличится с 0,4% в 2017 году до 2% – в 2018.

ВМФ также говорит об Испании как о европейской экономике, демонстрирующей наибольший рост в регионе. В рамках еврозоны Испания в 2017 году занимала восьмое место по ВВП на душу населения по покупательной способности. Тройка самых «богатых» стран еврозоны по этому показателю включает Люксембург, Ирландию и Нидерланды.