Испания вошла в число ведущих европейских импортеров пальмового масла

Испания оказалась не только одним из крупнейших импортеров пальмового масла в ЕС, но и одним из наименее активных потребителей экологичных масел в пищевой промышленности, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные организации European Sustainable Palm Oil (ESPO). Согласно содержащимся в документе сведениям, в 2016 году Евросоюз закупил в общей сложности 7,07 миллиона тонн пальмового масла, что эквивалентно 11% от общемирового объема его производства. Таким образом, вместе с Китаем и Индией регион вошел в тройку крупнейших мировых импортеров этого продукта. Внутри ЕС первые места по объему импорта заняли Испания, Италия, Германия и Нидерланды.

3,7 миллиона ввезенного пальмового масла было использовано в продовольственном секторе, а еще 3,4 миллиона были направлены на нужды энергетики. Несмотря на то, что для некоторых стран подобные цифры могут считаться поводом для беспокойства, авторы доклада отмечают общую позитивную тенденцию, так как доля экологичного пальмового масла в позапрошлом году выросла на 24,6%. Во Франции, Дании, Бельгии и Нидерландах его часть уже превышает 90%, а Испании, Италии, Швеции и Норвегии еще предстоит улучшить свои показатели, чтобы достичь целей, намеченных на 2020 год в рамках Амстердамской декларации. В целом эксперты ESPO отметили, что работа Испанского фонда экологичного пальмового масла может считаться хорошим примером.