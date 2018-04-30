Испания - в числе антилидеров ЕС по женской занятости

Несмотря на рекордные показатели по занятости среди женщин в Испании, страна отстаёт от других стран Европы.

Впервые в истории уровень занятости женщин в Испании превысил 59%. Тем не менее, по данным Евростата, страна опережает лишь четырёх членов Евросоюза: Грецию (48%), Италию (52,5%), Мальту (58%) и Хорватию (58%).

На протяжении нескольких лет в Испании наблюдается тенденция к росту женской занятости, однако этот показатель по-прежнему на семь пунктов ниже среднеевропейского. В Евросоюзе средний показатель занятости среди женщин составляет 66,5%. При этом в 11 странах-членах ЕС он превышает 70%. Лидерами являются Швеция (80%), Литва (75,5%) и Германия (75,2%).

В Институте экономических исследований Испании отмечают, что необходимо стимулировать вовлечённость женщин в трудовую деятельность, на что указывает также и Международный валютный фонд.