Испания стала основным покупателем марокканских улиток

Улитки – одно из главных гастрономических сокровищ Марокко, и слава их распространяется далеко за пределы страны. Так, 80% из 15 000 тонн ежегодно производимых моллюсков экспортируется в Испанию, сообщают информационные агентства со ссылкой на Межотраслевую федерацию геликультутры (FIH). На этой неделе организация впервые отметила национальный день улиток.

«Затраты на экспорт в Испанию достаточно низки, что обуславливает и невысокую стоимость марокканских улиток», - отметил член FIH Саид Тази. Он также подчеркнул, что федерация начала разрабатывать и другие потенциально интересные рынки, например, французский и итальянский, где 60% потребляемого продукта импортируется из-за рубежа.

В Испании марокканские улитки используются в основном в гастрономических целях. Сектор геликультуры, или выращивания и производства этих моллюсков, в Марокко пока находится на начальной стадии развития и не имеет четкой структуры. Кроме того, значительная часть улиток по-прежнему происходит из естественной среды обитания, где их собирают любители. Впрочем, наблюдатели отмечают хорошее состояние «диких» моллюсков, а также тот факт, что перед экспортом они подвергаются санитарному контролю. Недавно руководство марокканского сельскохозяйственного сектора приняло решение регламентировать деятельность отрасли на 13 фермах, где выращиваются улитки.

Глава FIH Надиа Бабрахим подчеркнула, что основная задача организации заключается в увеличени числа ферм по разведению моллюсков до 1 000 к 2020 году и нарастить объемы производства до 40 000 тонн в год, удовлетворив тем самым растущий спрос со стороны Европы и некоторых азиатских стран, например, Китая и Японии.