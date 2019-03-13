Испания спасёт Европу от неурожая оливок в Средиземноморье

Испания закрепила свой статус главного производителя оливкового масла в Европе после неурожайного сезона в Италии и других средиземноморских странах. По прогнозам Европейской комиссии, в 2019 году испанские поставки на экспорт будут составлять порядка 1,6 млн тонн, или 75% общего объёма оливкового масла в ЕС.

В Италии производство масла сократилось на 50%. В этом году страна планирует произвести лишь 205 тысяч тонн. В Греции этот показатель снизился на 35% до 225 тысяч тонн, в Португалии – на 20% до 110 тысяч тонн. В Испании, напротив, ожидается рост производства на 26%.

Итальянские производители жалуются на неблагоприятные погодные условия, а также нашествие смертоносной бактерии Xylella fastidiosa и оливковых мух.

С другой стороны, по данным Министерства сельского хозяйства Испании, цены на оливковое масло в стране снизились на 28%. Ожидается, что объёмы поставок должны компенсировать это падение. К тому же, в правительстве отмечают, что потребление в пределах страны сохраняется на стабильном уровне, и добавляют, что производители, сами стремились освободить склады без повышения цен в связи с увеличившимися объёмами урожая. В то же время, сельскохозяйственное объединение COAG обратилось к министерству с призывом принять меры на уровне ЕС, чтобы остановить дальнейшее падение цен.

По подсчётам министерства, объём экспорта испанского оливкового масла по состоянию на конец января превысил 307 тысяч тонн, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. В министерстве также заверяют, что сохраняется высокий темп роста производства, общий объём которого за полгода составил свыше 1,4 млн тонн. На фабриках по производству масла был зафиксирован рост в 43%, а на предприятиях по розливу – 23%.