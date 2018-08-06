Испания побила рекорд по количеству созданных рабочих мест

Испанская экономика продолжает восстанавливаться. Во втором квартале 2018 года в Испании было создано почти 470 тысяч рабочих мест, что является историческим максимумом для квартальных показателей.

По подсчётам Национального статистического института, число трудоустроенных граждан в Испании на данный момент составляет 19 344 100 человек. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. За последние 12 месяцев численность занятого населения выросла на 530,8 тысяч человек.

Создание рабочих мест отражается на уровне безработицы, который в настоящее время составляет 15,3%. В период с апреля по июль число безработных сократилось на 306 тысяч человек. По подсчётам бирж труда в настоящее время 3,49 млн испанцев находятся в активном поиске работы.

Основным двигателем повышения занятости являются частные компании, где было создано 457,8 тысяч рабочих мест, в то время как на государственный сектор приходится лишь 12 тысяч.

Соотношение временных и постоянных трудовых контрактов во втором квартале было почти одинаковым: 233,7 тысяч временных против 231,4 постоянных. Общее число испанцев с постоянной работой составило 11,9 млн человек, что также является самым высоким показателем с 2009 года. В то же время, по динамике роста постоянные контракты уступают временным, число которых выросло на 5,6%. Постоянных трудовых контрактов стало больше лишь на 2%.