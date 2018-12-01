Испания отстает от Европы по поступлениям от НДС в бюджет

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году в Испании составили 6,5% ВВП, что является одним из самых низких показателей в еврозоне.

Испания занимает по этому показателю четвёртое место после Ирландии (4,5%), Италии (6,3%) и Люксембурга (6,3%). К тому же, испанский показатель ниже среднего по еврозоне, который составляет 6,9%, и среднего по Европейскому союзу – 7,1%. При этом данные Евростата говорят о том, что в Европе зарегистрированы рекордно высокие средние показатели доли НДС по отношению к ВВП.

По подсчётам статистического агентства, в 2009 году в Испании доля НДС составляла 3,9%, а к 2015 году она выросла до 6,5%.

Среди стран ЕС самая высокая доля НДС в Хорватии (13,2%), Дании (9,5%) и Венгрии (9,5%).

В своих последних докладах как Международный валютный фонд, так и Организация экономического сотрудничества и развития порекомендовали испанским властям реформировать налоговую систему таким образом, чтобы повысить поступления от НДС, в том числе с помощью сокращения продуктов, для которых действует сниженная ставка налога.