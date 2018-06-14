Испания лидирует по росту продаж предметов роскоши

Объём продаж предметов роскоши в Испании вырос за последний год на 6,2%, что является самым высоким показателем в мире.

В ежегодном докладе аудиторской компании Deloitte сообщается о том, что на мировом уровне спрос на эту категорию товаров снизился на 1%. Испания же демонстрирует рост на протяжении последних четырёх лет и в прошлом году обошла Францию, где продажи выросли на 5,8%. За это время рост продаж в Испании составил 9,7% и по этому показателю она уступила северной соседке на 5 процентных пунктов.

Эксперты отмечают, что сектор находится в процессе восстановления после периода экономической нестабильности. В 2017 году мировые продажи предметов роскоши находились на уровне триллиона долларов.

В топ-100, по версии Deloitte, вошли такие испанские брэнды, как Puig, Tous, Lonia и Festina Lotus. Лидером мирового рейтинга вновь названа французская компания LVMH Möet Hennessy-Louis Vuitton.