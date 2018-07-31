Испания больше не входит в число лидеров по динамике экономического роста

Испанская экономика продолжает восстанавливаться, однако темпы её роста постепенно снижаются. По оценкам международной консалтинговой компании BDO, Испания не входит в топ-40 стран с динамично развивающейся экономикой.

Второй год подряд рейтинг возглавляет Сингапур, за которым следует Гонконг и Швейцария. В ходе исследования анализу подверглись экономические, политические, правовые и социокультурные показатели в 174 странах мира. Среди них размер госдолга, ВВП на душу человека, инфляция, политическая стабильность, уровень коррупции, состояние систем здравоохранения и образования, безработица и рост населения.

Испания в общем рейтинге заняла 43 место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлым годом. В то же время, по политическому индексу Испания занимает 28 позицию. В экономическом рейтинге страна оказалась на 44 строчке, а по социокультурным показателям опустилась на 75.