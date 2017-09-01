Испанцы включили в список лучших брендов сразу семь производителей сладостей

Пользователи со всего мира оценили Google выше всех прочих мировых брендов, что обеспечило ему первое место в рейтинге по версии центра исследований рынка YouGov. Как сообщает La Vanguardia, в число лучших вошли крупные международные компании, работающие в сфере технологий. Второе и третье места достались еще двум гигантам Силиконовой долины – YouTube и Facebook. Четвертое место досталось корейской марке Samsung, которая на две позиции обошла своего крупнейшего конкурента в лице Apple iPhone. В список также попали мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-шопинга Amazon, японский автогигант Toyota, спортивная одежда Adidas и, как это ни парадоксально, зубная паста Colgate.
Испанский же рейтинг оказался принципиально иным: в него вошли в основном производители сладостей, а также поисковик отелей Trivago и его конкуренты Booking и Tripadvisor. Последние стали единственными представителями сегмента высоких технологий в списке, остальные семь позиций которого заняли Chupa Chups, жевательная резинка Trident, карамель Werther’s Original, леденцы Sugus и Halls, мармелад Haribo и жвачка Orbit.Темы: Бизнес