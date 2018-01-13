iPhone X не вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов Испании

Смартфон iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, в месяц своего запуска не вошел в первую десятку самых продаваемых аппаратов Испании. Как сообщает газета ABC со ссылкой на данные консалтинговой компании Kantar, столь скромные результаты объясняются конкуренцией со стороны таких брендов, как Samsung и Huawei, а также приходом китайской марки Xiaomi, с ноября прошлого года официально представленной на рынке страны. Несмотря на все вышеозначенное, iPhone X, флагман от Apple, активно продается в Великобритании, Японии и Китае.

В период с сентября по ноябрь прошлого года доля Xiaomi на рынке выросла до 14%, что позволило марке занять третье место среди лидеров по объемам продаж. С этой точки зрения бренд уступил только марке Huawei, которая заняла второе место, и Samsung, которой досталось первое. Модель Xiaomi RedMi 4X в ноябре стала самой продаваемой в Испании.

Больше других от появления Xiaomi на рынке пострадала компания LG, доля которой сократилась с 9,1% до 5,3%. Apple, в свою очередь, досталось 12,7%, что на 0,3% меньше, чем годом ранее, и значительно меньше, чем в Италии (15,8%), Франции (22,7%) и Великобритании (43%).

В целом в прошлом году лидерами продаж стали Samsung и Huawei. Самым продаваемым телефоном был Samsung Galaxy J5, за которым следуют Samsung J3 и Huawei P8 Lite. Четвертую строчку занимает Xiaomi Redmi Note 4, а пятую – iPhone 7.

Согласно сведениям Kantar, испанские потребители предпочитают телефоны с большими экранами: диагональ 84% проданных в прошлом году телефонов составляла более 5 дюймов, в то время как два года назад их доля не превышала половины. Пользователи предпочитают смартфоны средней ценовой категории, к которой относятся марки Huawei, Xiaomi и BQ. Производители предлагают устройства, по своим характеристикам практически не уступающие флагманским аппаратам, по гораздо более доступной цене. Средняя цена приобретенных телефонов составила 237 евро.