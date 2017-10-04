Иностранные туристы в 2017 году потратили в Испании 60 миллиардов евро

Общая сумма расходов иностранных туристов, посетивших Испанию с начала 2017 года составила 60 миллиардов 461 миллион евро, что на 14,2% больше чем годом ранее. Такие данные 2 октября были обнародованы Национальным институтом статистики (INE).

В августе расходы путешественников из-за рубежа превысили 11 миллиардов евро, продемонстрировав рост в 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Среднестатистический турист в августе оставил в Испании 1088 евро. Ежедневные расходы иностранцев выросли на 7,6% - до 126 евро. Средняя продолжительность турпоездок в августе составила 8,6 дней.

Больше остальных в Испании потратили туристы из Соединённого Королевства (20,4%). За ними следуют немцы (13,9%) и жители скандинавских стран (7,8%). В региональном разрезе, больше всего было потрачено на Балеарских островах (24,5%), в Каталонии (23,3%) и Андалусии (13,7%).

Исследование также показало, что 67,6% путешественников посетили Испанию самостоятельно, не прибегая к услугам турагентств, причём на эту категорию туристов пришлось 70% от совокупных расходов иностранцев.