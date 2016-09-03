Inditex внедряет оплату и возврат покупок с мобильных телефонов

Магазины, входящие в холдинг Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и другие) начали принимать оплату с помощью мобильного телефона. Пока – в Испании. Данная функция будет доступна во всех онлайн-приложениях восьми брендов Inditex, а также в программе InWallet, созданной специально с этой целью.

Таким образом, Inditex позволит своим испанским клиентам оплачивать покупки посредством смартфона и управлять ими как в онлайн-, так и в оффлайн-режиме, что подразумевает постепенное устранение бумажных чеков.

Некоторое время назад представители холдинга отметили, что данный формат призван сделать шопинг более приятным для клиентов без потерь в сфере безопасности. Внедрение новой функции упростит как процес покупки, так и возврат.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиентам достаточно будет просто скачать приложение InWallet или программу, соответствующую тому магазину, где он хочет осуществить покупку. К нему необходимо присоединить карту, с которой будет сниматься оплата. Для проведения платежа система сгенерирует QR-код, который нужно будет приблизить к терминалу для проведения оплаты.

Данный метод работает не только для оплаты покупок, но и для возврата. Это решение стало масштабной инновацией Inditex, позволяющей управлять чеками даже при отсутствии подключения к Интернету.