Inditex собирается открыть интернет-магазины во всех странах мира

Руководство Inditex сообщило о своих планах по глобальному развитию торговой сети в интернете. К 2020 году планируется наладить продажи через интернет во всех странах мира, даже там где нет официальных магазинов брендов, входящих в состав группы: Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho и Uterqüe.

Таким образом, испанская компания претендует на позицию глобального лидера, став первой сетью, продающей по всему миру. В Inditex подчёркивают, что хотят сделать свой продукт общедоступным.

Отмечается, что глобального присутствия на данный момент нет даже у гиганта электронной торговли – портала Amazon, который располагает 12 интернет-платформами, 120 логистическими и клиентскими центрами в 180 странах мира.

К 2020 году также планируется ввести для всех брендов группы Inditex систему онлайн-заказа с доставкой из магазинов. Такой формат уже работает в 25 из 48 стран, где присутствует Zara.

К тому же, через два года в рамках расширения глобальной сети продаж, группа внедрит во всех магазинах систему RFID – радиочастотную идентификацию товаров. В настоящее время она работает во всей сети Zara и Uterqüe.

Кроме того, Inditex обещает, что все её магазины станут более экологичными, благодаря специальному, который позволяет сократить на 20% расход электроэнергии и на 50% – воды. Пока эти меры были введены в 80% магазинов группы.