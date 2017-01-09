Ikea построит в Каталонии логистический центр для онлайн-заказов из Испании, Португалии и Франции

Компания Ikea организует крупный логистический центр в муниципалитете Вальс (Таррагона, Каталония) для осуществления доставки своих товаров, заказанных через Интернет покупателями из Испании, Португалии и Франции. Об этом заявил генеральный директор Ikea Ibérica Тольга Йонсю испанским СМИ. Как ожидается, центр начнет свою работу летом этого года.