Ikea построит в Каталонии логистический центр для онлайн-заказов из Испании, Португалии и Франции

Компания Ikea организует крупный логистический центр в муниципалитете Вальс (Таррагона, Каталония) для осуществления доставки своих товаров, заказанных через Интернет покупателями из Испании, Португалии и Франции. Об этом заявил генеральный директор Ikea Ibérica Тольга Йонсю испанским СМИ. Как ожидается, центр начнет свою работу летом этого года.
Кроме того, компания Incasol, владеющая землями в Таррагоне, сообщила, что шведский гигант намерен купить участок общей площадью 50 тысяч квадратных метров за 2,8 миллиона евро. По предварительным данным, трудится в новом логистическом центе Ikea будут около 100 сотрудников, не считая операторов, которые принимают заказы.Темы: Бизнес