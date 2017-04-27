IKEA откроет первый магазин в центре Мадрида

Этой весной компания IKEA откроет свой первый временный магазин в Мадриде, который разместится на улице Серрано. Как сообщает сайт Idealista, он будет называться IKEA Temporary dormitorios, и в первые шесть месяцев ассортимент торговой точки будет связан исключительно с оборудованием спален. Ожидается, что размер инвестиций в ее открытие составит более 1,5 миллионов евро. Общая площадь магазина составит 900 квадратных метров. На первом этаже будут продаваться аксессуары, а на втором разместится мебель. Ключевым элементом станет шестиметровая витрина, которая будет обновляться каждый месяц. К ее оформлению привлекут известных профессионалов из сфер искусства, моды и иллюстрации. Через полгода экспозиция изменится и будет посвящена другим пространствам дома.

Помимо этого, в новом магазине будут оказываться новые услуги, которые постепенно внедрят и в других центрах IKEA. В их числе – персонализация продукции, например, моментальная вышивка инициалов на простынях, лакировка мебели или индивидуальное оформление изголовья кроватей текстилем. Кроме того, по предварительной записи будут доступны услуги дизайнеров интерьера, которые будут консультировать клиентов непосредственно в самом магазине или на дому.

Особое место в магазине займут новейшие технологии. Так, инновационный "умный" шкаф подскажет покупателям, как лучше организовать внутреннее пространства гардероба в зависимости от стиля жизни его владельца.

В течение всего года для клиентов будут проводиться различные мероприятия и мастер-классы, посвященные порядку, комфорту, экономии электроэнергии, техникам оформления пространства и т.п. В магазине также откроется небольшой кафетерий, посетителям которого предложат здоровое экологичное меню.

Открытие IKEA Temporary dormitoios является частью стратегии расширения компании, в рамках которой подразделение IKEA Ibérica в прошлом году запустило сервис онлайн-продаж. В ее программу также входят открытие новых традиционных магазинов и разработка новых каналов и форматов продаж, в том числе точек выдачи товара и магазинов в центральных районах городов.