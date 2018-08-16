Hyperloop построит в Испании исследовательский центр

Американская компания Virgin Hyperloop One, занимающаяся разработкой новейшей сверхскоростной железнодорожной системы, договорилась с испанской государственной компанией Adif о строительстве исследовательского центра стоимостью 500 млн долларов в Андалусии.

Как объявила Virgin Hyperloop One, центр планируется создать в деревне Бобадилья на севере провинции Малага. Открытие предварительно намечено на 2020 год.

Площадь центра составит 19 тысяч квадратных метров. Его специалисты будут заниматься разработкой и тестированием компонентов для систем Hyperloop в целях повышения их безопасности. Отмечается, что проект позволит создать 250-300 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Hyperloop представляет собой шатл, движущийся по магнитным рельсам в вакуумной трубе. Как сообщается по результатам испытаний в США, скорость поездов достигает 386 км/ч. В эксплуатацию их планируется ввести к 2021 году.

На создание центра в Испании компании будет выделена господдержка в размере 126 млн евро в форме займов и субсидий.