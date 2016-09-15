Госдолг Испании достиг 1,106 триллиона евро

Государственный долг Испании побил все рекорды, достигнув 1,106 триллиона евро. Значение задолженности составило 100,5% от ВВП страны. Данные Банка Испании свидетельствуют о том, что размер долга продолжает расти.

По сравнению с первым кварталом он стал больше на 0,96%. Тогда цифра была равна 1,096 триллиона, или 100,6% ВВП. По сравнению со вторым кварталом прошлого года долг увеличился на 4,6%.

На долю центрального правительства приходится 87,1% займов, или 964,732 миллиарда евро. Регионы одолжили 24,6% от общей суммы или 273,199 миллиарда. Местные органы власти заняли 3,1% - 35,107 миллиарда. Структуры социального обеспечения - 1,5% - 17,174 миллиарда евро.