Городок в окрестностях Толедо превратился в обувную столицу Испании

На главной торговой улице городка, Кристо-дель-Ампаро, расположено почти 30 обувных магазинов. Здесь представлена продукция как местных ремесленников и фабрик, так и крупных международных компаний вроде Pablosky, Kangaroos, Baerchi, Tolino и Tenorias. По данным Промышленной ассоциации производителей обуви провинции Толедо (Asidcat), ежегодно в Фуэнсалиде выпускается 6 миллионов пар общей стоимостью около 150 миллионов евро, а производство обеспечивает 1 500 человек прямыми рабочими местами и еще 500 – косвенными.

Изначально всю продукцию создавали местные ремесленники, однако в 60-70-е годы прошлого столетия в городе зародилась обувная промышленность. Сейчас она обеспечивает своей продукцией страны Европы и часть других регионов мира. Так, знаменитая марка Pablosky, созданная в 1969 году Хуаном Пабло Мартином-Каро, владеет 2 000 точек продаж по всей Испании и присутствует на рынках 40 стран. Kangaroos, в свою очередь, делает обувь для брендов El Caballo, Coronel Tapioca и Devota y Lomba. Марка Baerchi специализируется на мужской обуви, Tolino славится своим 70-летним опытом, а созданная относительно недавно Tenorias завоевала свое место на рынке благодаря высокому качеству продукции.

Развитие городка, в котором проживает всего 11 000 человек, тесно связано с обувной промышленностью. Это признает и его мэр Мариано Алонсо. "Покупатели приезжают в основном из Мадрида, и их число заметно возрастает в праздничные для столичного региона дни", - отметил градоначальник. Кроме того, визиты мадридских гостей приносят значительную прибыль ресторанам и барам. "Те, кто приезжают сюда за обувью, в итоге остаются на весь день", - заключил Алонсо.