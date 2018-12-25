Газ в Испании с января подешевеет на 4%

Тариф на природный газ для населения с 1 января 2019 года в Испании понизится в среднем на 4,4% по сравнению с последним кварталом текущего года в связи со снижением стоимости сырья на мировом рынке почти на 11%.