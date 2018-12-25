Газ в Испании с января подешевеет на 4%

Тариф на природный газ для населения с 1 января 2019 года в Испании понизится в среднем на 4,4% по сравнению с последним кварталом текущего года в связи со снижением стоимости сырья на мировом рынке почти на 11%.
По информации издания Europa Press, тариф TUR1, который применяется для потребителей, использующих газ для нагрева воды и бытовых нужд с объёмами потребления до 5 тысяч кВт·ч в год, уменьшится примерно на 3,7%. TUR2, действующий для тех, кто также использует газ для отопления и потребляет от 5 до 50 тысяч кВт·ч, снизится на 4,7%.
Кроме того, испанское правительство одобрило новую методику расчёта тарифов TUR, которая предполагает изменения в формуле стоимости сырья, что приведёт к дополнительному снижению тарифов.
В результате предыдущих пересмотров цен на газ тарифы выросли на 3,4% – в июле и на 8,4% – в октябре.
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