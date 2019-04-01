Газ в Испании подешевеет на 6,3%

Тарифы на природный газ для населения с 1 апреля снижаются на 6,3% в среднем по Испании.

Как сообщили в Министерстве энергетического перехода, новые тарифы будут действовать до 30 июня.

Таким образом, за год жители Испании, которые используют модель TUR1, потратят на газ на 5,2 % меньше, без учёта налогов. В эту категорию относятся те, кто потребляет менее 5 тысяч кВт·ч в год на такие бытовые нужды как приготовление пищи и подогрев воды.

В случае с тарифом TUR2, который предполагает годовой объём потребления от 5 до 50 тысяч кВт·ч, включая отопление, экономия составит 6,7% без учёта налогов.

Снижение связано с изменением методики расчёта тарифов на газ. Новая система расчётов вступила в силу с декабря 2018 года. К тому же, сырьё подешевело на 16,3%.