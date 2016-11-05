Forbes обновил рейтинг богатейших жителей Испании

Журнал Forbes составил очередной список богатейших жителей Испании, который традиционно возглавил основатель текстильного холдинга Inditex Амансио Ортега. Его состояние оценивается в 71 миллиард евро. Второе место досталось основателю сети супермаркетов Mercadona Хуану Рочу и его супруге Ортенсии Эрреро, обладателям состояния в 8 миллиардов евро. Третье место занял глава компании Ferrovial Рафаэль дель Пино с 7,65 миллиарда евро. Суммарное состояние ста самых состоятельных жителей страны составляет 198,425 миллиарда евро, что составляет почти 20% от объема ВВП страны и подразумевает увеличение на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Авторы рейтинга утверждают, что богатейшие испанцы проживают в различных ее регионах, лидером по числу самых состоятельных жителей оказалась Каталония: здесь живут 27 из 100 участников списка Forbes, в том числе основатель компании Mango Исак Андик. За ней следуют Мадрид (24 человека), Валенсия (10), Галисия (8) и Страна Басков (8 человек). На Балеарах проживают 5 самых состоятельных испанцев, в Астурии, Андалусии Кастилии и Леоне – 3, в Кантабрии, Арагоне и Риохе – 2, а в Эстремадуре, Мурсии и на Канарских островах – по одному. Наварра, Кастилия – Ла-Манча, Сеута и Мелилья стали единственными зонами, резиденты которых в список не попали.

Впрочем, составители подчеркивают, что "число богатых жителей не соотносится с уровнем благосостояния региона".