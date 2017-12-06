Fitch предсказывает Испании дальнейший экономический рост

По прогнозам рейтингового агентства Fitch, рост испанской экономики продолжится, при этом динамика превзойдет не только средние показатели по еврозоне, но и результаты крупнейших экономик региона.

Агентство предсказывает экономический рост в Испании на 3,1% в 2017 году, и 2,5% и 2,2% в следующие два года, несмотря на каталонский кризис, который по мнению аналитиков, не оказал серьёзного влияния на ситуацию в экономике.

Согласно последнему докладу международного агентства, рост ВВП Испании будет на восемь десятых выше среднего по еврозоне в нынешнем году. В 2018 году Fitch сулит Испании ВВП выше среднего на два пункта, а в 2019 – на пять пунктов. Таким образом, предполагается, что по показателям экономического роста Испания обойдёт Германию, Францию и Италию.

В целом, по прогнозам экспертов, рост испанской экономики будет всего на одну десятую ниже среднемирового уровня.

В агентстве поясняют, что «двигателем» роста в Испании по-прежнему является внутренний спрос, и, кроме этого, в текущем году наблюдаются благоприятные показатели по сокращению безработицы и росту реальной заработной платы, что стимулирует потребительские расходы. В то же время, отмечается, что в будущем году возможно снижение реальных доходов, в связи с повышением цены на нефть и сокращением темпов роста занятости.