Февральский показатель безработицы в Испании - один из самых низких за последние 12 лет

В феврале число безработных в Испании снизилось на 9 355 человек (-0,2%) по сравнению с предшествующим месяцем, и этот показатель стал вторым среди лучших февральских результатов с 2005 года. Как сообщает издание Expansión, среднее число нетрудоустроенных жителей страны составило 3 750 876 человек. Эта отметка оказалась самой низкой за последние семь лет. Представители Министерства труда отметили, что в Испании было восстановлено каждое второе разрушенное в результате кризиса рабочее место, а уровень занятости растет в темпе 3,8%.
Всего в прошлом месяце в стране было заключено 1 452 528 трудовых договоров, и этот результат оказался самым высоким за всю историческую серию февральских данных. Кроме того, он на 5,4% превысил показатели 2016 года. 151 072 подписанных контракта имели бессрочный характер.
Что касается уровня безработицы среди населения младше 25 лет, которая остается одной из главных проблем Испании, то за последние 12 месяцев снизился и он. В общей сложности с представителями данной группы в феврале было заключено 48 970 новых контрактов.
Наиболее выраженное сокращение безработицы произошло в секторах услуг (-0,54%), строительства (-1,81%) и промышленности (-0,98%). Повышение, напротив, произошло в отраслях сельского хозяйства (+5,61%) и среди лиц, ранее не имевших официального трудоустройства (-1,52%).
За последний год уровень безработицы претерпел самое заметное понижение за всю историческую серию: численность нетрудоустроенного населения сократилась на 402 110 человек. Впрочем, большую ясность в ситуацию внесут результаты Опроса экономически активного населеняи (EPA), которые будут опубликованы 27 апреля и покажут реальный уровень безработицы.
По словам министра труда Фатимы Баньес, число заключаемых бессрочных трудовых договоров непрерывно растет уже 37 месяцев подряд. «Экономический рост отражается в создании новых рабочих мест», отметила министр. «Мы живем в эпоху восстановления и создания возможностей для труда, однако впереди еще долгий путь», заключила Баньес.Темы: Бизнес