Февральский показатель безработицы в Испании - один из самых низких за последние 12 лет

В феврале число безработных в Испании снизилось на 9 355 человек (-0,2%) по сравнению с предшествующим месяцем, и этот показатель стал вторым среди лучших февральских результатов с 2005 года. Как сообщает издание Expansión, среднее число нетрудоустроенных жителей страны составило 3 750 876 человек. Эта отметка оказалась самой низкой за последние семь лет. Представители Министерства труда отметили, что в Испании было восстановлено каждое второе разрушенное в результате кризиса рабочее место, а уровень занятости растет в темпе 3,8%.