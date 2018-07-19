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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Фармацевтическая компания будет разливать любимую минералку Дали

          Фармацевтическая компания будет разливать любимую минералку Дали

          10:06 19.07.2018

          Международная фармацевтическая компания Grifols в 2017 году купила компанию Aigües de Vilajuïga, которая на протяжении 114 лет разливала минеральную газированную воду из источника Вилажуиги (Жирона).

          По словам жиронского писателя Эмили Касадемона, художник Сальвадор Дали всегда выбирал воду марки Vilajuïga за её «лечебные свойства», поскольку каталонскому гению требовалась «вода столь же оригинальная, как и он сам». Минеральная вода пользовалась популярностью и у других известных личностей, например, у шеф-повара Феррана Адриа.  

          О благотворных свойствах воды из источника в горах Сьерра-де-Вердера стало известно в 1904 году, после чего шесть местных семей объединились для создания компании по розливу. Весной 2017 года Aigües de Vilajuïga объявила о своём закрытии, а её история привлекла внимание Grifols.

          Вода вновь появится в продаже в сентябре. Фармацевтическая компания уже выделила на проект 5,5 млн евро. Vilajuïga должна войти в премиум-сегмент рынка и стать водой для «высокой кухни». При этом в компании подчёркивают, что её будут разливать в том виде, в котором она поступает из источника, не добавляя и не удаляя из неё газ. В год планируется производить от 4 до 6 млн литров, дабы избежать чрезмерной эксплуатации источника.

          Темы: Бизнес  Жирона

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