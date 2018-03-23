Facebook платит в Испании меньше налогов, чем другие IT-компании

Среди IT-компании, работающих на территории Испании, Facebook оказался антилидером по размерам выплачиваемых налогов, значительно уступая по этому показателю Google, Amazon и Apple.

Филиал компании, головной офис которой зарегистрирован в Ирландии, в 2016 году зарегистрировал оборот в 7,8 миллиона евро, что составляет менее 0,035% глобальных продаж группы компаний.

В 2016 году Facebook выплатил менее 183 тысяч евро налога на прибыль компнаий, на 60% больше чем годом ранее. Для сравнения: Amazon заплатил 3 млн евро, Apple – 17 млн евро.

С правовой точки зрения Facebook Spain работает на головной офис в Ирландии, где налог на прибыль компаний вполовину меньше чем в Испании и составляет 12%. Испанский филиал занимается рекламными услугами, которые предоставляет компания на территории страны.

Под давлением со стороны СМИ и стран ЕС, компания решила изменить налоговую политику, скорректировав структуру продаж.