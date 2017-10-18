Еще две компании вывели свои штаб-квартиры из Каталонии

Продовольственный холдинг Pastas Gallo последовал примеру множества других каталонских фирм и перенес свою штаб-квартиру в Андалусию, чтобы "обеспечить правовую безопасность и защиту интересов потребителей, клиентов, сотрудников и акционеров", сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на официальный пресс-релиз фирмы.

Для работы предприятия, штат которого насчитывает более 400 человек, стабильность является основополагающим условием. Его головной офис переехал из Гранольерса в городок Эль-Карпио (провинция Кордова), где находится одна из фабрик компании. Еще два производственных центра располагаются на территории Каталонии – в вышеупомянутом Гранольерсе и в муниципалитете Эспаррегера.

Помимо этого, во вторник об аналогичных намерениях заявило и руководство знаменитого лотерейного киоска La Bruixa d'Or. Точка продаж, известная тем, что реализованные здесь билеты часто оказывались выигрышными, формально "переезжает" из местечка Сорт в Наварру. "Я сделал это, потому что очень люблю Каталонию, но я – испанец", - пояснил владелец La Bruixa d'Or Шави Габриэль. Его киоск является национальным лидером в своем сегменте по размеру оборота.

В общей сложности со 2 октября и по сегодняшний день за пределы Каталонии были вынесены штаб-квартиры 691 компании. По словам директора Коллегии регистраторов имущества Испании Аны дель Валье, только за прошлую пятницу подобный шаг сделали 92 фирмы. Он также рассказала, что основной причиной перемен такого рода является стремление к "правовой безопасности".