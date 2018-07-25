ЕС не согласен с повышением таможенных пошлин на испанские оливки в США

Еврокомиссия раскритиковала решение Департамента торговли США о введении новых тарифов на импорт испанских оливок, назвав ставки «неоправданно высокими» и ««неприемлемыми».

Власти США заявили, что пошлины в размере от 7,5% до 27% необходимы, чтобы сбалансировать цены на испанские оливки, аргументируя это тем, что они продаются на 16-25% дороже своей реальной стоимости.

В Еврокомиссии на это ответили, что протекционистские меры уже сказываются на производителях оливок в Андалусии, где эта отрасль имеет «большое экономическое и социальное значение».

В 2017 году Испания экспортировала в США оливок на 43 млн евро.

Как отмечают в Ассоциации производителей оливок Испании (Asemesa), экспорт маслин в США упал за первый квартал текущего года более чем на 42% по сравнению с показателями 2017 года: с 6,9 млн кг до 4 млн кг.

Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас пообщещал поднять этот вопрос на саммите в Люксембурге на следующей неделе.

Окончательное решение по тарифам власти США должны принять на этой неделе.