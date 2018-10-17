Электронная торговля в Испании превысила 8,9 млрд евро за три месяца

Объём электронной торговли в Испании в первом квартале 2018 года вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,974 млрд евро.

По данным портала CNMCData, основная доля приходится на туристические агентства и операторов – почти 15% от общей суммы. 10,8% – оплата перелётов, 6,1% – покупка одежды и обуви.

Количество транзакций за первые три месяца текущего года превысило 156 млн, что почти на 36% больше, чем годом ранее, а лидируют азартные игры и ставки – 7,1%.

При этом 52,7% – оборот интернет-магазинов, работающих в Испании, а 47,3% – зарубежных сайтов, на которых делают покупки испанцы. Сальдо при этом отрицательное – в иностранных интернет-магазинах купили на 2,56 млрд евро больше. По количеству операций соотношение составляет 42% против 58%.

93% покупок, которые совершаются жителями Испании на иностранных сайтах, относятся к Европейскому Союзу. В первую очередь, это авиабилеты (13,%), одежда и обувь (7%) и азартные игры и ставки (6%).

Испанские сайты, продающие товары и услуги за рубеж, заработали 1,594 млрд евро, что на 43,8% больше чем в 2017 году. 73% таких покупок совершаются из других стран Евросоюза.

Оборот испанских интернет-магазинов внутри страны увеличился на 19% до 3,136 млрд евро. Лидирует в этой категории также туристический сектор – 29,5%. 8,5% составляют билеты на различные шоу и спортивные мероприятия, 5,7% – одежда и обувь.