Экспорт вина из Испании в первом полугодии вырос на 3,5%

Экспорт вина из Испании увеличился на 3,5% в первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Оборот достиг 2,669 миллиарда евро. Поставки производились в основном в Китай, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Ирландию. Главным образом рост произошел благодаря продажам упакованного вина. Такие данные приводятся в ежегодном Исследовании испанского рынка вина.

Увеличение продаж вина намного опережает средние показатели экспорта испанских товаров и услуг, которые за первые шесть месяцев выросли на 2,1% по данным Министерства торговли.

Однако в исследовании говорится, что экспорт вина достиг высоких показателей в ценовом выражении. В объемах же было продано на 41 миллион литров меньше. В среднем экспортные цены за этот период увеличились на 5,3%.

Главными покупателями остаются Китай, США, Нидерланды и Ирландия. Слегка снизились поставки в Италию и Португалию, однако увеличились в Россию.