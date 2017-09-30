Экспорт испанских вин вырос на 8,5%

Экспорт испанского вина вырос на 8,5% в период с января по июль текущего года и достиг отметки в 254 миллиона евро, в то время как объем реализованной за рубежом продукции увеличился а 2,4%. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные налоговой службы, проанализированные Испанской обсерваторией рынка вина (OeMv).

Полученные сведения свидетельствуют о том, что положительная динамика обусловлена в основном переменами в составе основных клиентов и типах экспортируемого продукта. Средний уровень цен при этом вырос на 6%.

Объем проданного за рубеж бутилированного вина в первые семь месяцев года вырос на 29,5 миллионов литров по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, в то время как объемы продаж разливного напитка сократились на 18 миллионов литров.

Общий оборот экспорта вырос более чем на 49 миллионов евро, из которых почти 20 миллионов пришлись на долю бутилированных вин и еще более 15,4 миллиона – на долю игристых напитков. Помимо этого, несмотря на сокращение объемов продаж разливных вин в денежном эквиваленте они выросли на 13,8 миллиона евро за счет экспорта более дорогой и престижной продукции.

В финансовом выражении значительно вырос объем экспорта в Китай, Канаду, Португалию, Японию, Мексику, Россию и Литву. в то время как во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и Чехии, напротив, наблюдалось заметное падение. В последнем случае его уровень достиг беспрецедентной отметки в 51%.