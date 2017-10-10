Эксперты назвали экономические сходства и различия между Испанией и Германией

Десятилетия сосуществования в составе Евросоюза стерли многие различия между Германией и Испанией, которые раньше были выражены в гораздо большей степени. В особенности это касается макроэкономических показателей, пишет газета ABC.

Испания пока заметно уступает Германии с точки зрения производительности труда, так как главными ее проблемами в данной сфере по-прежнему остаются присутствие на месте ради присутствия и неэффективная организация рабочих дней. Впрочем, в 2016 году разрыв между государствами сократился на 5% и составил 25%. Затраты на оплату труда несколько снизились из-за политики сдерживания заработной платы и умеренного роста продуктивности. В результате экспорт испанских товаров и услуг достиг максимальных исторических показателей, и доля данного сегмента в общем объеме ВВП составила 0,4%.

Что касается безработицы, в особенности среди молодежи, то здесь Испания однозначно проигрывает Германии. С точки зрения репутации стран, напротив, наблюдается прямо противоположная ситуация: результаты марки "Испания" становятся все лучше, в то время как Германии сильно навредил скандал с сокрытием данных по выбросу вредных веществ.

В сфере недвижимости Германия сейчас переживает ситуацию, напоминающую положение дел в Испании до кризиса: на рынке активно растет пузырь, но власти не желают признавать этот факт. Жилье в стране сейчас переоценено на 15-30%. Финансовый кризис, сокращение пенсий и фактически бесплатный займ денег Европейским центральным банком привели к тому, что сейчас немцы рассматривают вложение средств в недвижимость как более интересный вариант в сравнении с жизнью в съемной квартире.

Однозначное преимущество Германия удерживает в сфере исследований и разработок. Ее доля от объема ВВП в Испании составляет 1,2%, а в Германии – 2,9%. В особенности эта тенденция выражена в сфере промышленного производства, разница в которой между двумя странами достигает рекордной отметки в 25%.

Самым выраженным сходством Германии и Испании можно назвать плохие условия труда и неравество в распределении благ. В соответствии с коэффициентом Джини, показатели которого варьируются от 0 (полное равенство) до 100 (крайнее неравенство), в Германии за последние годы произшел рост на 0,8%, до 30,1%, в то время как в Испании эти цифры сотавили 1,1% и 34,6% соответственно. Что касается распределения богатства, то недавний доклад Credit Suisse пролил свет на социальный разрыв в обеих странах, который оказался еще более выраженным, нежели финансовый. Так, в соответствии с данными за прошлый год, коэффициент Джини в Германии составил 78,9, а в Испании – 68.