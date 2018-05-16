Два испанских производства стали первыми в Европе объектами мирового сельскохозяйственного наследия

Сельскохозяйственная система Валье-Саладо в Аньяне (Алава) и производственная система в Аксаркии (Малага) были внесены в список сельскохозяйственного наследия мирового значения.

Перечень, который включает 50 объектов в 20 странах, составляется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых наций (ФАО) с 2016 года. На прошлой неделе в Риме состоялась церемония внесения в список 14 новых сельскохозяйственных систем мирового значения.

В Валье-Саладо используют аутентичные технологии для добычи соли. В Аксарике следуют тысячелетним традициям производства изюма из мускатного винограда.

Испанские сельхозпроизводства первыми в Европе были удостоены престижного статуса. Они были отмечены за сохранение традиций и биоразнообразия.

В Аньяне также объявили о создании нового туристического маршрута протяжённостью 1,3 км, призванного продемонстрировать природное богатство и разнообразие Валье-Саладо. Во время прогулки можно понаблюдать, как вода распределяется по резервуарам, поближе познакомиться с процессом добычи соли и насладиться живописными видами комплекса Валье-Саладо и русла реки. По словам организаторов, часть дорожек на маршруте – древние тропы добытчиков соли, которые были приспособлены под нужды туристов.