Для частичной ликвидации долга Каталонии потребуется 30 лет

Каталония испытывает заметные проблемы с точки зрения финансовой устойчивости – настолько серьезные, что снизить свой долг до 13% от общего объема ВВП, как того требует Закон о стабильности, она не сможет как минимум до 2047 года, в то время как достичь этого результата регионы страны должны к 2020-му. Об этом сообщает El Mundo cо ссылкой на данные Независимого органа налоговой ответственности (AIRef). Авторы доклада отметили, что Кастилия – Ла-Манча и Валенсия также не смогут выполнить задачу в срок и придут к намеченным показателям примерно в то же время. Мурсия, в свою очередь, сможет оздоровить свою финансовую сферу к 2042 году.

"Риски для финансовой устойчивости регионов в среднесрочной перспективе для автономных сообществ страны несколько снизились за текущий год, но в целом по-прежнему остаются высокими", - отметили специалисты Airef. Кроме того, они отметили, что "при условии нейтральных обстоятельств все регионы Испании в целом не смогут достичь уровня долга менее 13% до 2037 года". Помимо местных административных единиц, которые пришли к референтным показателям еще в прошлом году, среди автономий сделать это в срок смогут только Страна Басков, Кантабрия и Мадрид.

Таким образом, эксперты AIReF в очередной раз подчеркнули, что на сегодняшний день автономные сообщества, в особенности Каталония, Кастилия – Ла-Манча и Валенсия, находятся в сложной финансовой ситуации: размер долга каждой из них составляет более 35% от регионального объема ВВП. В пересчете на численность населения каждый житель Каталонии должен 10 421 евро, и это самая высокая цифра по стране. Для того, чтобы погасить задолженность, жители Каталонии должны посвятить этой задаче 127 рабочих дней, жители Валенсии – 151 день, а жители Кастилии – Ла-Манчи – более 130 дней. Подобные цифры разительно отличаются от показателей Страны Басков (47 дней), Мадрида (52 дня) или Канарских островов (56 дней). В среднем по стране этот срок составляет 89 дней.

С другой стороны, эксперты AIReF отмечают, что доля особых механизмов финансирования автономных сообществ к третьему кварталу 2017 года постепенно увеличилась до 159,526 миллиардов евро в форме займов, что эквивалентно 56,1% общего размера задолженности испанских автономий. При этом 70% этих средств приходится на долю трех автономий – Каталонии (33%), Валенсии (22%) и Андалусии (15%).