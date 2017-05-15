Дизайнер обуви Маноло Бланик открывает производство на Менорке

Испанский дизайнер Маноло Бланик, известный в том числе по сериалу "Секс в большом городе", где его туфли назвали "пятой звездой" сериала, откроет производство обуви на острове Менорка. О своих планах дизайнер рассказал в Санкт-Петербурге на презентации новой коллекции. Бланик уже присмотрел фабрику на Менорке. Там уже все налажено, подчеркнул он.
Бланику 76 лет. Он открыл свой первый магазин в 1973 году в Лондоне. Сегодня его бутики есть в США, России, Гонконге, Южной Корее, Сингапуре, Англии, Испании, Турции, Кувейте, Дубае. Бланик удостоен Национальной премии в области дизайна и моды. Туфли от Бланика стоят от 500 до 4000 долларов.
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