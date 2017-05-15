Дизайнер обуви Маноло Бланик открывает производство на Менорке

Испанский дизайнер Маноло Бланик, известный в том числе по сериалу "Секс в большом городе", где его туфли назвали "пятой звездой" сериала, откроет производство обуви на острове Менорка. О своих планах дизайнер рассказал в Санкт-Петербурге на презентации новой коллекции. Бланик уже присмотрел фабрику на Менорке. Там уже все налажено, подчеркнул он.